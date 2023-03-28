Новый клип исполнительница Алсу снимает на территории Дубая.
Алсу на съемках клипа в Дубае предстала в совершенно несвойственном для себя образе
11:08 2023-03-28
Поклонники переживали за то, что Алсу не выпускает новых композиций. Наконец певица поделилась кадрами съемок нового клипа в Дубае, представ в необычном образе.
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В видео артистка выступает в образе женщины-воина, покрытая тату, чего ранее не было.
Разместив кадры со съемок, певица подписала их для тех, кто обеспокоен тем, что она забросила творчество.
Перед тем как предстать перед камерами, над образом знаменитости трудился гример на протяжении 2 часов.
Кожаный костюм, в который оделась звезда, впечатлил фанатов, с нетерпением ждущих выхода новой композиции своей любимицы.