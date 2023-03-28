Как повысить урожайность огурцов на даче: подробная инструкция

Хорошие варианты — гибридные сорта голландской и российской селекции. Они отличаются высокой урожайностью, отличными вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и вредителям.

Помните, что огурец это теплолюбивое растение. При холодной погоде он не растет, при заморозках — моментально погибает. Поэтому выращивать огурцы необходимо в парниках или теплицах. Последний вариант удобней и практичней, но дороже.

Огурцы требовательны к качеству почвы, а также к регулярности полива.

Необходимо удобрять землю органическими удобрениями (один из лучших вариантов это куриный помет, но важно соблюсти правильную концентрацию, чтобы не обжечь корни). Из минеральных удобрений рекомендуется использовать комплексное — оно содержит все необходимые вещества.

Также огурцы любят гумат калия: этот вид удобрений продается в концентрированном жидком виде, его нужно разбавить в соответствии с инструкцией.

Огурцы не любят тесноты, поэтом при посадке рекомендуется предусмотреть достаточное количество места для каждого растения (эту информацию можно найти на упаковке с семенами).

Желательно, чтобы они не стелились по земле, а росли вверх. Для этого нужно их подвязывать, в данном случае растения будут тянуться к солнцу и изобиловать плодами по всей высоте.

Если растение лежит на земле, увеличивается вероятность гниения и прочих заболеваний, обусловленных высокой влажностью.

Теплицу с огурцами нужно проветривать — но помните, что эти растения не любят сквозняков.