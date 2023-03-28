Милославская заявила, что они с Петровым пока жениться не собираются, вопреки слухам

Александр Петров и Стася Милославская состоят в отношениях с 2019 года

Шум вокруг знаменитостей поднялся из-за появления их на красной ковровой дорожке. На безымянном пальце Петрова красовалось кольцо.

Интересно, что у Милославской никакого кольца не было. Вдобавок Стася громогласно заявила, что замуж ее никто не брал и не предлагал ничего подобного.

Актриса посмеялась, что Петров позвал под венец другую девушку. Откровениями на тему знаменитость поделилась в беседе с изданием "7Дней".

Примечательно, что до отношений с Милославской Петров довольно долго встречался с актрисой Ириной Старшенбаум.