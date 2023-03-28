Лукашенко: Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Зимбабве

Днём вторника, 28 марта, министр иностранных дел Зимбабве Фредерик Шава прибыл в минский Дворец Независимости, где встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко для двухсторонних переговоров. Во время разговора Лукашенко сообщил, что Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Зимбабве на партнёрских началах.

По словам Александра Лукашенко, договорённости между белорусским и зимбабвийским правительствами строго соблюдаются с обеих сторон, о чём свидетельствует сегодняшний визит Шава в Минск. Президент Беларуси отмечает, что Минск разработал специальный план по сотрудничеству с Зимбабве, который предполагает взаимодействие между двумя странами в принципиально новых для них сферах.

Лукашенко подчёркивает, что наиболее приоритетным направлением для белорусско-зимбабвийского сотрудничества является гуманитарная сфера, и для реализации намеченного плана в этой отрасли администрация Минска готова придерживаться всех задач, которые были заранее намечены.

Белорусский лидер отметил, что вопросами гуманитарного характера в сотрудничестве с Зимбабве является поддержка сферы материнства, налаживание производства и поставок детского питания, а также партнёрство между двумя государствами в области здравоохранения и медицины.

Характерно, что Александр Лукашенко отметил особую роль жены президента Зимбабве в этом вопросе, напомнив, что она должна приехать в Беларусь для реализации гуманитарных проектов между Минском и зимбабвийским государством.