Сергеенко: Лукашенко в 31 марта озвучит новую стратегию развития РБ

По словам Игоря Сергеенко, послание президента Беларуси народу страны и Национальному собранию является фундаментальным и очень важным событием.

Глава администрации президента отметил, что во время своей пятничной речи Александр Лукашенко озвучит стратегию развития Беларуси в условиях постоянно меняющейся международной обстановки.

Также Сергеенко отметил, что президенту предоставят пакет документов от различных государственных органов, структур и объединений. Благодаря этому глава государства сможет рассказать гражданам о происходящем внутри страны и за ее пределами.