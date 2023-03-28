11-летняя наследница Галустяна Элина стала дизайнером одежды

Безусловно, выпустить первую коллекцию Элине Галустян помогли родители.

Необходимость в создании собственной одежды девочка почувствовала, когда во время посещения магазинов не нашла то, что ей было нужно.

Мама 11-летнего дизайнера одежды Виктория Галустян рассказала, что дочь спрашивала мнения по поводу своих моделей у нее и у своего знаменитого отца, комика Михаила Галустяна. Но все же в основном наследница юмориста создала то, что нравится ей.

Гордая мать надеется, что дочь будет двигаться дальше в том же направлении.