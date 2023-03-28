Трамп пообещал «очень просто» завершить конфликт на Украине за 24 часа

28 марта американский телеканал Fox News опубликовал фрагмент нового выступления экс-президента США Дональда Трампа, который публично заявил, что боевые действия на территории Украины должны завершиться немедленно, чему обязана способствовать нынешняя администрация Белого дома.

По словам Трампа, если команда Джозефа Байдена откажется способствовать прекращению российско-украинского конфликта, бывший американский президент обязуется сам положить конец данному противостоянию, пообещав, что сможет добиться поставленной цели "очень просто" и всего за 24 часа.

При этом Дональд Трамп подчёркивает, что для достижения данной цели ему понадобиться провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В то же время Трамп отказался уточнять, что именно он хочет сказать российскому и украинскому президенту во время переговорного процесса.

Дональд Трамп уверен, что если он сейчас раскроет свою переговорную позицию в потенциально возможной беседе между ним, Зеленским и Путиным, то его личный план по завершению российской спецоперации в Украине никогда не будет реализован, ввиду чего боевые действия в этой стране продолжатся.

Характерно, что ранее Трамп обвинил администрацию Байдена в подталкивании Владимира Путина к принятию решения о переброске российского ядерного оружия в Беларусь.