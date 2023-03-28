Цапник пожаловался на недостаток хорошего кино в России, а также некомпетентность многих представителей киноиндустрии в стране

Актер Ян Цапник честно рассказал о своем отношении к современному российскому кино, о чем сообщает News.ru.

Звезда экрана признался, что ощущает нехватку в хороших российских фильмах.

Он убежден, что часть представителей киноиндустрии в государстве "не соответствуют своим должностям". Имена этих личностей артист называть отказался.

Артист не стал скрывать, что, если бы снимался фильм по мотивам мультфильма "Простоквашино", при хорошем сценарии, он с удовольствием бы принял участие в таком проекте.