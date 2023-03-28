Звезда сериала Глухарь Тарасова призналась, что ей обещали роль за интимные услуги

Было время, когда актрисе Виктории Тарасовой очень нужна была работа.

Один из театральных режиссеров, имя которого артистка не озвучивает, не стал брезговать тяжелым материальным положением своей подопечной, решив из этого извлечь для себя выгоду.

Культурный деятель предложил Тарасовой секс в обмен на роль. Режиссер набирал актеров на новую постановку и заверил Викторию, что она будет играть в спектакле, если вылпонит поставленное условие.

Знаменитость заверяет, что ответила похотливому тетралу отказом и потеряла заветную работу.