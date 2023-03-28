ЕС планирует строительство зарядных станций через каждые 60 километров

В соответствии с компромиссом, достигнутым переговорщиками от Европейского парламента и стран ЕС, через каждые 200 километров должны создаваться заправки водородом.

«С 2016 года количество электромобилей увеличилось в семнадцать раз, а количество зарядных станций — только в шесть раз», — сообщил Исмаил Эртуг, депутат от СДПГ, ответственный за переговоры в Европейском парламенте.

В результате компромисса были достигнуты амбициозные цели для инфраструктуры заправочных станций для автомобилей на электричестве и водороде.

Министр инфраструктуры Швеции Андреас Карлсон подчеркнул, что гражданам больше не нужно беспокоиться о поиске точек зарядки для своих электромобилей.