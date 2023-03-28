Бывалые дачники порекомендовали дни для посадки петрушки в открытый грунт весной

Спешить с посадкой не стоит, лучше дождаться теплых дней и нормального прогрева почвы. Конкретные даты высаживания в открытую землю зависят от особенностей климата.

Если погода установилась хорошая, а весна пришла ранняя, то можно пробовать высевать петрушку уже в конце марта.

В среднем сроки посадки этой пряности варьируются с начала до середины апреля. Если следовать лунному календарю огородника, то в апреле лучшими днями будут 24-27 апреля.

В мае можно высадить зелень 4-го числа или с 22 по 24. Если желаете выращивать корневой сорт, то посевы надо делать с 7 по 9 или с 17 по 18 апреля, в мае это будут числа - 6-9, 13-15, 17.

Сначала семечки отмачиваются в воде некоторое время. Потом готовится грядка с внесением компоста/перегноя, песка/торфа, тут все зависит от изначального состава грунта.

Грядку надо разрыхлить и полить, сделать аккуратные борозды с интервалом в 20 см, углубленные на 2 см.

Когда посев уже сделан, поливать петрушку не надо, ждите первых ростков, вот тогда будет можно.