Расследования взрывов на Северных потоках не будет

Совбез ООН ответил РФ отказом в ответ на резолюцию страны по поводу проведения расследования взрывов на "Северных потоках".

27 марта "За" проголосовали только Россия, Китай и Бразилия. Представители остальных 12 государств предпочли воздержаться.

В прошении дело предлагалось доверить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в составе созданной международной независимой комиссии.

Целью подобных действий было разобраться в диверсии на газовых трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", найти виновников произошедшего и тех, кто им помогал.