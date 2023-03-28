Bloomberg: Евросоюз хочет блокировать импорт СПГ из России без введения санкций

Днём 28 марта журналисты американского информационного агентства Bloomberg со ссылкой на внутренних инсайдеров сообщили, что главы Минэнерго стран-участниц Европейского союза разрабатывают план по блокировке импорта сжиженного природного газа из России без введения дополнительных рестрикций.

В Bloomberg считают, что в ЕС хотят создать условия, при которых можно было бы на временной основе запретить российским экспортёрам своевременно резервировать мощности для поставок СПГ, что позволит помешать экспорту сжиженного природного газа из РФ без новых санкций.

Также аналитики Bloomberg утверждают, что для легализации подобных мер их введение должны одобрить европарламентарии, однако к этому моменту уже известно, что новшества для блокировки российского СПГ уже одобрили постпредства в Евросоюзе от Финляндии, Польши и стран Прибалтики.

Характерно, что ранее представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон публично призвал европейские державы полностью запретить закупку сжиженного природного газа у России, намереваясь таким образом лишить администрацию Москвы дополнительных доходов, которые могут пойти на нужды спецоперации в Украине.

Также Владимир Путин подписал указ о контрмерах в ответ на решение ЕС ввести потолок цен на закупку российской нефти, запретив экспортировать данный энергоресурс странам, которое поддержали подобные меры.