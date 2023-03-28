Фрукты, входящие в рацион каждого человека, думающего о своем здоровье

В современном мире многие задумываются о том, чтобы питаться правильно. От данного фактора зависит здоровье, красота, работоспособность людей.

Без включения в рацион фруктов здоровое питание невозможно, так как эти продукты содержат огромное количество полезных веществ.

Чемпионом по содержанию витаминов является апельсин, который способен выводить из организма токсины, защищает организм от попадания инфекции. Также фрукт является антиоксидантом, способным предотвратить образование раковой опухоли.

Витамина C в одном апельсине столько же, сколько в 10 яблоках.

Следующий в списке гранат, содержащий пищевые волокна, в которых нуждается кишечник. Фрукт богат фолиевой кислотой, калием, витаминами C и K.

Тройку лидеров закрывает хурма, в состав которой входят такие витамины, как А, С, Е, К и В6, калий, магний и медь.