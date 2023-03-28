Песков: РФ не позволит Западу «замотать» тему терактов на «Северных потоках»

Во вторник днём, 28 марта, глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков публично заявил, что правительство России не позволит глава западных государств игнорировать тему террористического акта на участках газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, поскольку администрация Москвы заинтересована в честном и независимом расследовании данного инцидента.

Песков напомнил, что прошлым вечером постоянные представители Совета безопасности Организации объединённых наций заблокировали проект резолюции по независимому расследованию подрыва "Северных потоков". Характерно, что данная инициатива исходила именно от России.

Согласно предлагаемому проекту резолюции, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензи посоветовал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу самостоятельно выбрать юристов для неангажированного расследования событий на "Северных потоках", однако эта инициатива была отклонена.

Примечательно, что вместе с этим постоянные представители Китайской Народной республики в ООН выразили сожаление в связи с нежеланием других стран организации расследовать ЧП на трубопроводах North Stream с привлечением независимых юристов.

При этом накануне датское сетевое агентство разрешило оператору "Северных потоков" принять участие в подъёме неопознанного объекта со дна Балтийского моря, который был обнаружен подводным дроном в месте залегания принадлежащих России газопроводов. Известно, что найденный объект представляет собой цилиндр 40 сантиметров в длину и его природа пока не установлена.