Карчаа: Россия открыта к обсуждению ситуации на Запорожской АЭС с Гросси

28 марта советник генерального директора корпорации "Росэнергоатом" Ренат Карчаа дал интервью журналистам телеканала "Россия 24", где публично заявил, что российская сторона готова обсуждать с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, который находится под контролем российской армии.

По данным Карчаа, подобные обсуждения могут стартовать после того, как глава Международного агентства по атомной энергетике Гросси лично приедет на Запорожскую АЭС с анонсированным визитом. Сотрудник совета правительства Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что лидер МАГАТЭ приедет на ЗАЭС 29 марта.

Сам Ренат Карчаа заявил, что точный перечень вопросов для обсуждения с Рафаэлем Гросси будет составлен ближе к его визиту в Запорожскую область.

Характерно, что сам Рафаэль Гросси неоднократно выступал за создание демилитаризационной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, окрестности которой регулярно подвергаются обстрелу. При этом Гросси подчёркивает, что он не предлагает полностью разоружить украинские и российские войска рядом Энергодаром.

Также ранее Рафаэль Гросси провёл личные переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых признался, что очень удивлён степень осведомлённости российского президента об устройстве Запорожской АЭС. Также Гросси считает, что обстрелы ЗАЭС угрожают ядерной безопасности Европы.