Ивлеева назвала цену самого дорого предмета одежды в своем гардеробе

Блогер Анастасия Ивлеева, которая может похвастаться статусом телеведущей и актрисы, может позволить себе дорогостоящие покупки.
Общаясь с подписчиками, знаменитость раскрыла цену самой дорогой своей одежды.
Блогер Анастасия Ивлеева, которая может похвастаться статусом телеведущей и актрисы, может позволить себе дорогостоящие покупки.
Общаясь с подписчиками, знаменитость раскрыла цену самой дорогой своей одежды.
Оказывается, куртка-косуха от бренда Enfants Riches Deprimes - самый дорогой предмет одежды в гардеробе Ивлеевой.
За нее звезда интернета выложила сумму, эквивалентную 1 000 000 российским рублям.