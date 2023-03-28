Ивлеева назвала цену самого дорого предмета одежды в своем гардеробе

14:14 2023-03-28

Блогер и актриса Настя Ивлеева поделилась с поклонниками любопытной информацией о том, какой предмет ее гардероба стоит дороже всего.

Блогер Анастасия Ивлеева, которая может похвастаться статусом телеведущей и актрисы, может позволить себе дорогостоящие покупки.

Общаясь с подписчиками, знаменитость раскрыла цену самой дорогой своей одежды.

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    Оказывается, куртка-косуха от бренда Enfants Riches Deprimes - самый дорогой предмет одежды в гардеробе Ивлеевой.

    За нее звезда интернета выложила сумму, эквивалентную 1 000 000 российским рублям.