Полынь, календула и мыло: как победить колорадского жука экосредствами

Опытные дачники советуют начать борьбу с колорадским жуком примерно за неделю по посадки клубней. Для этого по периметру участка под картофель нужно разложить приманки - пророщенные клубни либо обрезанную кожуру. Через несколько дней там соберутся жуки, и их нужно уничтожить.

Когда появятся картофельные всходы, их нужно присыпать землей - это тоже даст на некоторое время страховку от вредителя. А повзрослевшее растение в этих же целях следует опылить древесной золой - из расчета 10 кг на сотку.

В сезон также можно и нужно провести несколько опрыскиваний кустов настоем хозяйственного мыла с золой. Для раствора нужно на 10 л воды взять измельченный брусок хозяйственного мыла. Туда же добавить 2 литра древесной золы. Все смешать, а потом развести с водой в соотношении 1:10.

Еще вариант: опрыскать ботву настоем полыни. Растение мелко порубить, залить кипятком, накрыть и дать настояться пару дней. Перед опрыскиванием процедить.

Кроме того, колорадский жук не любит запаха маттиолы и календулы. Потому полезно высадить такие растения вдоль рядов вместе с картофелем. Они не только будут отпугивать вредителя, но и притенять картофель от солнца.