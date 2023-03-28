Пушилин: войска РФ почти полностью зачистили промзону АЗОМа в Артемовске

28 марта временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин дал интервью журналистам передачи "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что вооружённые силы России практически полностью зачистили промышленную зону Артемовского завода по обработке цветных металлов.

По словам Пушилина, зачистка промзоны АЗОМа для российских войск на Артемовском направлении является одной из первостепенных задач, выполнение которой обуславливает продвижение ВС РФ на Артемовском направлении. Вместе с тем Денис Пушилин признаёт, что российские военные ещё не полностью зачистили территорию завода цветных металлов в Артемовске.

Также Пушилин подчёркивает, что на территории Артемовского завода находятся одиночные и малочисленные группировки вооружённых сил Украины, полная ликвидация которых является вопросом времени и будет осуществлена бойцами ЧВК "Wagner Group" в краткосрочной перспективе.

Глава ДНР уверен, что уже сейчас представители "Группы Вагнера" создали "невыносимые условия" для украинской армии в Артемовске, ввиду чего можно прогнозировать её скорое отступление как минимум с территории местного завода АЗОМ. Также Денис Пушилин рассказал, что ВСУ не имеют возможности вывозить своих раненых бойцов из города.

Характерно, что аналогичные данные озвучил командующий украинской группировкой сухопутных войск на Донбассе генерал Александр Сырский, признавший, что подразделения ВСУ в Артемовске находятся в тяжёлом положении.