Правительство Германии планирует увеличить военную помощь Украине на двенадцать миллиардов евро

Бюджетный комитет утвердит дополнительные средства в размере двенадцати миллиардов евро на заседании в среду, сообщает агентство AFP со ссылкой на комитет.

Деньги должны быть использованы для прямых поставок оружия на Украину и для пополнения арсенала Бундесвера, запасы которого были истощены поставками.

По информации AFP, первые средства Бундесвер должен потратить уже в этом году. Постановление также предусматривает финансовые ресурсы на следующие годы.

На сегодняшний день на поставку оружия Украине Германией было выделено около трех миллиардов евро.

С решением, запланированным на среду, эта сумма увеличится до 15 миллиардов евро.