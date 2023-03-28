Правительство Германии планирует увеличить военную помощь Украине на двенадцать миллиардов евро

Бюджетный комитет утвердит дополнительные средства в размере двенадцати миллиардов евро на заседании в среду, сообщает агентство AFP со ссылкой на комитет.
Деньги должны быть использованы для прямых поставок оружия на Украину и для пополнения арсенала Бундесвера, запасы которого были истощены поставками.
По информации AFP, первые средства Бундесвер должен потратить уже в этом году. Постановление также предусматривает финансовые ресурсы на следующие годы.
На сегодняшний день на поставку оружия Украине Германией было выделено около трех миллиардов евро.
С решением, запланированным на среду, эта сумма увеличится до 15 миллиардов евро.