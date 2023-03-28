Майскому жуку реально дать бой с тазиком с водой

Сколько майских жуков ни собирай, но меньше их почему-то не становится. Опытные дачники придумали необычный, но эффективный метод борьбы с жуками, которые и порождают прожорливых личинок.

Как это сделать? Экспериментаторы решили использовать тот факт, что жуки летают ближе к вечеру и ночью, к тому же любят свет.

В целях борьбы с насекомым они установили емкости с водой на территории участка, наполнить водой. В центре каждой емкости установить стеклянную литровую банку, в которую поместить фонарики. Можно использовать фонарики съемные, которые заряжаются от солнца.

Жуки летят в темноте на свет, и с размаха ударяются о банку и падают в воду. Утром остается только собрать жуков и выбросить.

В сезон жизни жуков использовать эту методику несколько раз. Экспериментаторы утверждают: на следующий год личинок стало в разы меньше.