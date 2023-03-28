Жигалова обвинила Галкина в краже ее шутки про Лепса и Долину и ЛГБД

Алена Жигалова утверждает, что в одном из выпусков своего шоу на Ютубе пошутила по поводу общения с прессой таких артистов, как Григорий Лепс, Газманов Олег, Николай Басков и Лариса Долина.

Ведущая заметила, что, если сложить вместе первые буквы фамилий знаменитостей, то получится аббревиатура ЛГБД.

Жигалова возмущена тем фактом, что теперь ее юмор во всю использует на концертах за границей Максим Галкин.

Журналистка утверждает, что сатирик даже не поблагодарил ее, не говоря о соблюдении "авторских прав".