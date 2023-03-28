«Страна»: часть терминалов Starlink в Украине отключена из-за мошенничества

28 марта журналисты украинской интернет-газеты "Страна.ua" рассказали, что существенная часть терминалов спутниковой связи Starlink на территории Украины была отключена, в то время как ещё не менее десяти тысяч подобных терминалов могут быть отключены от сети в ближайшее время.

По данным "Страны", причиной отключения терминалов Starlink в Украине является покупка такой техники у недобросовестных продавцов, из-за чего сотни украинцев сталкиваются с сообщениями о том, что их аккаунт в данной сети утратил статус активности из-за действий, связанных с мошенничеством.

Репортёры информагентства утверждают, что рассылка подобных сообщений и массовое отключение терминалов Starlink в Украине обусловлено тем, что большинство из них приобретены у ретейлеров, которые ранее купили их по акции, не оплатив их работу. Также в "Страна.ua" признают, что некоторые из проданных украинцам терминалов Starlink были украдены перед их продажей.

При этом в статье сказано, что чаще всего от сети Starlink принудительно отключаются жители Украины, которые купили профильные терминалы у зарубежных продавцов с 30-процентной скидкой в надежде сэкономить несмотря на то, что у них была возможность купить технику американской компании у официальных поставщиков.

Характерно, что ранее глава фирмы SpaceX Илон Маск признал, что он не сможет бесконечно оплачивать работу терминалов Starlink на Украине, но продолжит этим заниматься невзирая на личные экономические убытки из-за массовой критики со стороны украинских граждан.