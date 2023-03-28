Премьер-министр Пакистана призывает парламент принять меры против экс-премьера Хана

Столкновения произошли в начале этого месяца после того, как сторонники Хана помешали полиции и военизированным силам задержать его в связи с обвинениями в незаконной продаже государственных подарков во время его пребывания на посту премьера в 2018-22 годах. Он отрицает любые правонарушения.



На прошлой неделе министр внутренних дел Рана Санаулла попросил парламентское постановление, чтобы уполномочить власти пресекать деятельность партии Хана и его сторонников.



"Вы когда-нибудь видели, чтобы сотрудники правоохранительных органов шли вручать кому-то повестку в суд, а потом подвергались нападению с зажигательными бомбами?" спросил Шариф у законодателей в своей речи, которая транслировалась в прямом эфире.



"Я обращаюсь к парламенту с призывом немедленно разобраться с этими вещами. Эта палата должна принять меры сегодня, если мы хотим спасти Пакистан", - сказал он, добавив: "Хватит. Теперь закон должен действовать".