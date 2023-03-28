Сын миллиардера признает, что причастен к смерти студентки в Лондоне

Мартина Вик Магнуссен, 23 лет, была найдена мертвой в 2008 году под завалами в подвале многоквартирного дома, где в то время жил ее университетский друг Фарук Абдулхак.



Полиция считает, что она была изнасилована и убита, но единственный подозреваемый по этому делу - г-н Абдулхак - уехал из Великобритании в Йемен до того, как было обнаружено ее тело. Он так и не вернулся.



Теперь, спустя более 15 лет после убийства, г-н Абдулхак впервые рассказал о случившемся и заявил BBC, что смерть г-жи Вик Магнуссен была результатом "неудачного сексуального контакта".



Оба были студентами Риджентской бизнес-школы в центре Лондона и принадлежали к одной и той же молодой международной социальной группе.



Тем не менее, вскрытие показало, что г-жа Вик Магнуссен умерла от "сдавливания шеи", а на ее теле было 43 пореза и царапины, которые, как говорят, были характерны для нападения или борьбы.



В серии текстовых сообщений, которыми обменялся с репортером Би-би-си, расследовавшим это дело, г-н Абдулхак, которому на момент смерти был 21 год, написал: "Я глубоко сожалею о случившемся несчастье. Я жалею, что приехал [в Йемен]. Надо было остаться и заплатить".