Китай заявил, что задержанный сотрудник японской фирмы подозревается в шпионаже

Соответствующие китайские власти в начале этого месяца приняли принудительные уголовные меры в отношении японского гражданина в соответствии с законом, сказал пресс-секретарь Мао Нин на регулярном брифинге.



"Этот гражданин Японии подозревается в шпионской деятельности, которая нарушает уголовное законодательство и закон о борьбе со шпионажем", - сказал Мао, добавив, что Китай уведомил посольство Японии в Китае.



Мао сказал, что в последние годы было много подобных случаев, и что Япония должна делать больше для просвещения своих граждан.



Компания не назвала имя сотрудника, а ее представитель сказал, что неясно, почему он был задержан.



Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что в этом месяце китайские власти уведомили посольство Японии в Китае о том, что японский мужчина в возрасте 50 лет был задержан в Пекине за нарушение внутренних законов Китая.