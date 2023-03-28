Создатели OnlyFans получают вычитаемые из налогов грудные имплантаты

Рейчел Мартин вместе со своим мужем Джеймсом ведет дипломированную практику и говорит, что, поскольку список ее клиентов не ограничивается создателями контента, она не привыкла к вниманию СМИ.



OnlyFans - это сайт, основанный на подписке, где вы платите ежемесячную плату за доступ к контенту от создателей. Он не является платформой исключительно для контента для взрослых, но клиент Рейчел работает именно в этой отрасли.



Газета Mail on Sunday назвала это дело "первым известным случаем такого рода", но Би-би-си поговорила с другим создателем OnlyFans, который после операции в 2020 году успешно указал в налоговой декларации HMRC косметические стоматологические работы и грудные имплантаты в качестве деловых расходов.



Те, кто пользуется сайтом, не считаются работниками, поэтому должны подавать в HMRC налоговые декларации как индивидуальные предприниматели и поэтому могут требовать возмещения расходов на бизнес.



Рейчел рассказала BBC, что это "исключительный случай", и отметила, что в сочетании с тем, что "создание контента является довольно новым явлением в глазах HMRC", работа над ним была довольно сложной.