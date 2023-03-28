Рейчел Мартин вместе со своим мужем Джеймсом ведет дипломированную практику и говорит, что, поскольку список ее клиентов не ограничивается создателями контента, она не привыкла к вниманию СМИ.
OnlyFans - это сайт, основанный на подписке, где вы платите ежемесячную плату за доступ к контенту от создателей. Он не является платформой исключительно для контента для взрослых, но клиент Рейчел работает именно в этой отрасли.
Газета Mail on Sunday назвала это дело "первым известным случаем такого рода", но Би-би-си поговорила с другим создателем OnlyFans, который после операции в 2020 году успешно указал в налоговой декларации HMRC косметические стоматологические работы и грудные имплантаты в качестве деловых расходов.
Те, кто пользуется сайтом, не считаются работниками, поэтому должны подавать в HMRC налоговые декларации как индивидуальные предприниматели и поэтому могут требовать возмещения расходов на бизнес.
Рейчел рассказала BBC, что это "исключительный случай", и отметила, что в сочетании с тем, что "создание контента является довольно новым явлением в глазах HMRC", работа над ним была довольно сложной.
Создатели OnlyFans получают вычитаемые из налогов грудные имплантаты
После того, как стало известно, что неназванный создатель OnlyFans потребовал налоговых льгот на операцию по увеличению груди, бухгалтер, подавшая декларацию, сказала, что была "удивлена" тем, что это попало в заголовки газет.
Рейчел Мартин вместе со своим мужем Джеймсом ведет дипломированную практику и говорит, что, поскольку список ее клиентов не ограничивается создателями контента, она не привыкла к вниманию СМИ.