Создатели OnlyFans получают вычитаемые из налогов грудные имплантаты

15:40 2023-03-28

После того, как стало известно, что неназванный создатель OnlyFans потребовал налоговых льгот на операцию по увеличению груди, бухгалтер, подавшая декларацию, сказала, что была "удивлена" тем, что это попало в заголовки газет.

Рейчел Мартин вместе со своим мужем Джеймсом ведет дипломированную практику и говорит, что, поскольку список ее клиентов не ограничивается создателями контента, она не привыкла к вниманию СМИ.

OnlyFans - это сайт, основанный на подписке, где вы платите ежемесячную плату за доступ к контенту от создателей. Он не является платформой исключительно для контента для взрослых, но клиент Рейчел работает именно в этой отрасли.

Газета Mail on Sunday назвала это дело "первым известным случаем такого рода", но Би-би-си поговорила с другим создателем OnlyFans, который после операции в 2020 году успешно указал в налоговой декларации HMRC косметические стоматологические работы и грудные имплантаты в качестве деловых расходов.

Те, кто пользуется сайтом, не считаются работниками, поэтому должны подавать в HMRC налоговые декларации как индивидуальные предприниматели и поэтому могут требовать возмещения расходов на бизнес.

Рейчел рассказала BBC, что это "исключительный случай", и отметила, что в сочетании с тем, что "создание контента является довольно новым явлением в глазах HMRC", работа над ним была довольно сложной.