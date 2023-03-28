«Мы все китайцы»: сказал бывший президент Тайваня во время визита в Китай

Ма, занимавший свой пост в 2008-2016 годах, является первым бывшим или нынешним президентом Тайваня, посетившим Китай с тех пор, как правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение, бежало на Тайвань в 1949 году после окончания гражданской войны с коммунистами.



Его визит проходит на фоне повышенной напряженности, поскольку Пекин использует политические и военные средства, чтобы попытаться оказать давление на демократически управляемый Тайвань и заставить его признать суверенитет Китая.



Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня задалась вопросом о причинах его визита сразу после того, как в воскресенье Китай лишил другого тайваньского дипломатического союзника, Гондурас, в результате чего остров имеет официальные дипломатические связи только с 13 странами.



В своих комментариях в восточном китайском городе Нанкин в мавзолее Сунь Ятсена, где похоронен человек, прославившийся свержением последнего китайского императора в 1911 году и установлением республики, Ма высоко оценил вклад Суня.