Бывший Риз Уизерспун Джим Тот зарабатывает огромные деньги на фоне их развода

Предположим, что "сознательное расставание" отпадает, а "финансово грамотное расставание" - остается, потому что Риз и Джим спокойно готовились к своему разрыву годами.

Например, эти двое начали продавать свою собственность еще в 2020 году, а в 2021 году продали свою совместную компанию почти за 1 миллиард долларов. В результате Джим богат и становится еще богаче, так что давайте посмотрим на его состояние поближе.



Производственная компания Риз Hello Sunshine была продана за не совсем обычные 900 миллионов долларов в 2021 году, согласно Variety. А ее доля в этом пироге? Примерно 120 миллионов долларов после уплаты налогов, что... святое дерьмо. Однако! Согласно Us Weekly, Риз на самом деле была совладелицей Hello Sunshine вместе с Джимом, и продажа компании в 2021 году помогла сохранить легкость в их разводе в 2023 году.

Как сказал источник Us, "вместо того, чтобы делить огромную компанию с десятками сотрудников и несколькими подразделениями, у них есть большая куча денег - и их хватит на всех".