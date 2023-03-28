Тайвань попросил собрать вещи и покинуть Гондурас после разрыва связей

Заместитель министра иностранных дел Антонио Гарсия издал приказ по местному телевидению в понедельник, после того как правительство объявило в выходные об открытии официальных дипломатических отношений с Пекином, одновременно разорвав отношения с Тайванем, длившиеся десятилетиями.



Главная консервативная оппозиция Кастро позже объявила, что отменит открытие отношений с Китаем, если вернется к власти.



Китай уже давно утверждает, что Тайвань, находящийся под демократическим управлением, является частью его собственной территории и не имеет права на межгосударственные отношения, что Тайбэй категорически отвергает. Коммунистический Китай требует, чтобы страны, с которыми он поддерживает связи, придерживались его позиции.



Посольство Тайбэя в лиственном районе Пальмира в Тегусигальпе в течение многих лет было одним из самых заметных иностранных форпостов центральноамериканской столицы, а также вторым по величине посольством страны после посольства США.



В своем выступлении Гарсия сказал, что 30 дней - "более чем достаточно времени, чтобы собрать вещи и уехать", добавив, что официальные лица стремятся к "упорядоченному и дружественному" отъезду.