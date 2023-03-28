Дилерский центр Dodge ограблен на глазах у полиции

Воры, которых в конце концов прогнали полицейские, были не совсем довольны своей неудачей, несмотря на то, что им удалось скрыться от полиции. Они тут же попытались угнать другой автомобиль Dodge, стоявший на соседней дороге, но потерпели неудачу.



В конце концов, они смогли завладеть Challenger с другой парковки, а затем вернулись, используя украденный брелок, чтобы угнать еще один Challenger, стоявший на парковке.

Самое удивительное в этом то, что полицейские находились в здании, когда все это происходило, и вели активное расследование.

Таким образом, мы имеем смелость угонщиков и некомпетентность полиции, выставленные на всеобщее обозрение, в сочетании с идеальным преступлением. Добавьте к этому то, как легко угнать "доджи", и вы получите рецепт для большого количества угнанных автомобилей.