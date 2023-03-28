Ветеринар перечислил основные причины, по которым собаки скулят

Это такое замечательное и информативное видео! Мы думаем, что знание причин собачьего скуления поможет нам всем стать лучшими родителями собак. А кто не хочет быть лучшим родителем для своих питомцев?



"Моя теперь не так сильно скулит. Она всегда хотела внимания. Теперь это происходит потому, что она чаще всего голодна", - говорит @r4ng3e.

Поверьте нам, дело не только в вашей собаке! Наши собаки всегда хотят есть, независимо от времени суток.

Скуление стоит на втором месте! @axelthegermanshepherd_, добавил: "Моя собака скулит, когда ужин опаздывает на 5 минут". По крайней мере, ваша собака ждет 5 минут! Наши собаки начинают скулить за час до ужина. ЛОЛ!