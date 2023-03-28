Певица и мама двоих детей - у которой есть дочь Exa Dark Sideræl, 15 месяцев, и сын X Æ A-12, 2½, с бывшим Элоном Маском - поделилась в четверг в Твиттере новыми фотографиями бок о бок ее и ее малышки.
На фото мама и дочь одеты в красные комбинезоны, 31-летняя Граймс (урожденная Клэр Буше) носит зеленые кончики на конце своих желто-русых волос, а малышка носит аналогичную прическу на своих маленьких локонах.
"Обычно мы не публикуем ее фото в целях конфиденциальности, но здесь она практически неузнаваема, поскольку изображает Гоку или что-то в этом роде", - написала она в Твиттере в продолжение фотосета.
Граймс, супруга Илона Маска поделилась новыми новостями о своей маленькой дочке
15:51 2023-03-28
Граймс раскрыла новое имя дочери от Илона Маска и поделилась редким фото 15-месячной малышки.
Певица и мама двоих детей - у которой есть дочь Exa Dark Sideræl, 15 месяцев, и сын X Æ A-12, 2½, с бывшим Элоном Маском - поделилась в четверг в Твиттере новыми фотографиями бок о бок ее и ее малышки.