Граймс, супруга Илона Маска поделилась новыми новостями о своей маленькой дочке

Певица и мама двоих детей - у которой есть дочь Exa Dark Sideræl, 15 месяцев, и сын X Æ A-12, 2½, с бывшим Элоном Маском - поделилась в четверг в Твиттере новыми фотографиями бок о бок ее и ее малышки.



На фото мама и дочь одеты в красные комбинезоны, 31-летняя Граймс (урожденная Клэр Буше) носит зеленые кончики на конце своих желто-русых волос, а малышка носит аналогичную прическу на своих маленьких локонах.



"Обычно мы не публикуем ее фото в целях конфиденциальности, но здесь она практически неузнаваема, поскольку изображает Гоку или что-то в этом роде", - написала она в Твиттере в продолжение фотосета.