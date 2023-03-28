Павший «криптокороль», задолжавший миллионы инвесторам, был похищен и подвергнут пыткам

Эйден Плетерски вел роскошный образ жизни, владел спортивными автомобилями McLaren и Lamborghini и даже арендовал роскошный дом на воде за 45 000 долларов в месяц.



Он обещал своим инвесторам здоровый доход в 7%, но все рухнуло, и в итоге он подал заявление о банкротстве.



Считается, что Плетерски, которому было 23 года, когда его компания потерпела крах, был похищен недовольными кредиторами.



Об этом свидетельствуют показания его отца Драгана: Одним из людей, с которыми Плетерски было разрешено связаться, был человек по имени Сандип Гупта, его арендодатель.



Гупта вспомнил, что поздно вечером ему неоднократно звонил Плетерски:



Гупта сказал ему, что это невозможно устроить - и хотя он твердо решил не платить никаких денег, он хотел бы спроектировать ситуацию так, чтобы не навредить. С другого телефона он начал звонить в службу 911.