Баста выступил в московском метро сегодня, 28 марта в рамках акции Музыка в метро

16:06 2023-03-28

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) приятно поразил московских пассажиров метро на станции "Курская". Он выступил сегодня, 28 марта, с концертом прямо там.

Куча людей столпилось на станции "Курская" в московском метро сегодня. Все снимали видео, делали фото.

Оказывается, известный рэп-исполнитель Баста неожиданно выступил перед простыми россиянами прямо под землей.

Примечательно, что выступление артиста проходит в рамках  акции "Музыка в метро", который был запущен еще в 2016 году.

Свое мастерство на станциях метро уже демонстрировали жителям РФ самые разные музыканты, Здесь можно было послушать скрипачей, арфистов, пианистов, исполнителей, рок и фолк-артистов.

Самыми известными среди выступающих в метро были Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Григорий Лепс. Теперь к ним присоединился и Баста.