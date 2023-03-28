Баста выступил в московском метро сегодня, 28 марта в рамках акции Музыка в метро

Куча людей столпилось на станции "Курская" в московском метро сегодня. Все снимали видео, делали фото.

Оказывается, известный рэп-исполнитель Баста неожиданно выступил перед простыми россиянами прямо под землей.

Примечательно, что выступление артиста проходит в рамках акции "Музыка в метро", который был запущен еще в 2016 году.

Свое мастерство на станциях метро уже демонстрировали жителям РФ самые разные музыканты, Здесь можно было послушать скрипачей, арфистов, пианистов, исполнителей, рок и фолк-артистов.

Самыми известными среди выступающих в метро были Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Григорий Лепс. Теперь к ним присоединился и Баста.