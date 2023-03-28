В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за общенациональной забастовки во Франции

«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Эйфелевой башни.

Ранее информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что акция на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек.

Накануне стало известно, что сотрудники Лувра в Париже проводят забастовку против пенсионной реформы из-за чего работа музея временно приостановлена.