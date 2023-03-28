Живая вода для рассады: как ее приготовить своими силами

Из-за примесей, которые содержатся в водопроводной воде, растения могут остановиться в росте. Но ее можно улучшить. Каким образом?

Для этого в ведро холодной воды нужно бросить горстку измельченного либо активированного угля. Дать постоять пару-тройку часов, процедить и можно поливать.

Смягчить водопроводную воду также можно, добавив в нее уксус - 2-3 капли на 1 л воды.

Более трудоемкий, но эффективный способ - заморозка. Для этого воду в емкости нужно поставить в морозильную камеру. Как только появится ледяная корка, ее нужно собрать и выбросить.

Продолжить замораживание, пока не останется две трети жидкости, которую тоже нужно слить. Замерзшая вода и будет самой чистой, без примесей металлов и солей. После размораживания ее можно использовать для полива.

Если есть возможность набрать воду из источников, это тоже вариант. Но и в таком случае воду нужно обработать. Для этого на ведро воды добавить несколько кристаллов марганцовки и оставить на несколько часов. После этого по каплям добавить перекись водорода, пока вода опять не станет прозрачной.