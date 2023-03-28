Пореченков сообщил, что на роль Ивана Ростка в картине Русский крест его благословил батюшка Илий, которого уже нет в живых

Михаил Пореченков заявил, что на его роль Ивана Ростка в картине "Русский крест" оказал огромное влияние старец по имени Илий, который не дожил до сегодняшнего дня.

Священнослужитель дал актеру стихотворение "Русский крест", призвав того сниматься. Михаил расценил это как некое благословение от человека божьего.

Когда Пореченков узнал, что кастинг на картину "Русский крест" начался, он заявил своему агенту, чтобы тот сделал все возможное, чтобы артист участвовал в проекте.

Актер добавил, что ему удалось изменить мнение режиссеров о его персонаже. Он назвал Ивана Ростка русским богатырем, который был лишен силы.