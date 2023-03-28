Закон, который вступит в силу, потребует, чтобы все продаваемые новые автомобили имели нулевой уровень выбросов CO2 с 2035 года и на 55% меньший уровень выбросов CO2 с 2030 года по сравнению с уровнем 2021 года.
Однако Европейская комиссия обязалась предложить дополнительные правила, которые позволят продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающими только на синтетическом топливе, и после 2035 года, после того как Германия потребовала исключения из запрета.
ЕС принимает закон о прекращении продажи новых автомобилей с ДВС к 2035 году
16:22 2023-03-28
Министры энергетики стран Европейского Союза во вторник дали окончательное согласие на принятие закона, который положит конец продажам новых автомобилей с выбросами CO2 в ЕС к 2035 году.
Закон, который вступит в силу, потребует, чтобы все продаваемые новые автомобили имели нулевой уровень выбросов CO2 с 2035 года и на 55% меньший уровень выбросов CO2 с 2030 года по сравнению с уровнем 2021 года.