Выборы в законодательные органы Греции состоятся 21 мая

"Стране и гражданам нужны ясные горизонты. Выборы состоятся 21 мая", - заявил премьер-министр на заседании совета министров, который до сих пор довольствовался заявлением о том, что они состоятся в мае.



Лидер правой партии "Новая демократия" (НД), находящейся у власти с 2019 года, столкнулся с волной гнева по всей стране после лобового столкновения двух поездов в ночь на 28 февраля, которое выявило серьезные неполадки на железных дорогах Греции.



8 марта, в разгар демонстраций, на улицы вышли около 65 000 человек. "Мы здесь, чтобы исправить (ошибки)", - сказал 55-летний Мицотакис.



После этого краха разрыв между НД и ее главным соперником "Сириза" - левой радикальной партией бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса - сократился. По данным опросных институтов, НД, имея от 28,5 до 30,2 процента голосов, больше не опережает своего главного соперника более чем на 3,5-4,1 пункта.