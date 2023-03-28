Нефть растет на рисках поставок из Курдистана и ослаблении банковского кризиса

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 61 цент, 0,8 процента, до 78,73 доллара за баррель по состоянию на 1006 GMT. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 53 цента, или 0,7 процента, до 73,34 доллара за баррель.



Цены выросли более чем на $3 в понедельник после того, как Ирак был вынужден прекратить экспорт около 450 000 баррелей в день из своего северного Курдистана через Турцию после решения арбитража, подтвердившего, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.



Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares Inc приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, вызвало оптимизм в банковском секторе и привело к росту акций европейских банков.



"На данный момент опасения по поводу риска финансовой стабильности отодвинуты на задворки сознания инвесторов, но очередное бегство банков может снова спровоцировать бегство от риска", - сказал Тамаш Варга из PVM Oil.