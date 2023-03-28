Си сказал, что диалог под руководством Китая "сыграет ключевую роль в укреплении регионального единства и сотрудничества".
Пекин выступил посредником в достижении 10 марта соглашения между Тегераном и Эр-Риядом о восстановлении дипломатических связей после семи лет отчуждения.
Имея давнее ожесточенное соперничество, Иран и Саудовская Аравия были вовлечены в многочисленные побочные конфликты в регионе, такие как гражданская война в Йемене.
Принц Мухаммед во вторник выразил "признательность королевства за инициативу Китая по поддержке усилий по развитию хороших отношений" между двумя сторонами, согласно Саудовскому агентству печати.
Саудовская Аравия и Иран сейчас готовятся к взаимному возобновлению работы посольств в своих столицах, а встреча глав дипломатических ведомств запланирована до окончания священного месяца Рамадан, сообщила в понедельник официальная саудовская пресса.
Си Цзиньпин приветствует ближневосточную оттепель на переговорах с саудовским принцем
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом приветствовал то, что он назвал ослаблением напряженности на Ближнем Востоке, сообщили государственные СМИ.
Си сказал, что диалог под руководством Китая "сыграет ключевую роль в укреплении регионального единства и сотрудничества".