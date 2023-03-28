Экспорт российской нефти в Индию увеличился в 22 раза за 2022 год

"Большая часть наших энергоресурсов была перенаправлена на другие рынки, рынки дружественных стран. Если взять, например, поставки нефти в Индию, то в прошлом году они выросли в 22 раза", - сказал вице-премьер, курирующий энергетику, Александр Новак.



"Также выросли поставки в Китайскую Народную Республику и на другие рынки. Это результат великолепной работы всей нефтяной отрасли", - цитируют Новака российские информационные агентства.



Оказавшись под жесткими экономическими санкциями Запада и эмбарго на поставки углеводородов из-за наступления на Украину, Россия пытается перенаправить экспорт нефти и газа в другие страны, особенно в Азию.



Индия и Китай, с их ненасытными энергетическими аппетитами, возглавляют список стран, с которыми Москва стремится компенсировать потерянные контракты в Европе.