США и Япония достигли соглашения о торговле минералами для электрических батарей

Соглашение, достигнутое в понедельник с Японией, включает обязательство не вводить экспортные пошлины на важнейшие минералы, поставляемые в другую страну, говорится в заявлении торгового представителя США Кэтрин Тай.



"США и Япония разделяют общую заинтересованность в укреплении цепочек поставок между партнерами-единомышленниками и повышении устойчивости к таким угрозам, как экономическое принуждение", - сказала она.



Тай добавила, что Вашингтон продолжает работать с союзниками и партнерами над укреплением цепей поставок в рамках Закона о снижении инфляции (IRA).



IRA - это масштабный план содействия энергетическому переходу, инициированный президентом Джо Байденом, который решительно поддерживает "Сделано в Америке", предоставляя, помимо прочих мер, налоговые льготы на покупку электромобилей.



Закон предусматривает, что 40% критических минералов для батарей электромобилей должны добываться или перерабатываться в странах, имеющих соглашения о свободной торговле с США, и этот порог должен вырасти до 80% к 2027 году.