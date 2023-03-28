Корзина с куста: какие хитрости помогут повысить урожайность клубники

Что предпринять весной, чтобы урожай клубники порадовал летом? Прежде всего, выбрать правильный сорт: они бывают ранними, средними и поздними. А также - лунатики и единороги.

При промышленном производстве используют одноплодную клубнику, которая созревает в мае-июне. Для домашних плантаций - лунки, которые тратят энергию на формирование плодов, потому не будут бесконтрольно разрастаться и плодоносят с мая по сентябрь.

Такой кустарник в среднем живет четыре-шесть лет, его рост и развитие зависят от метода и качества выращивания. Самый качественный урожай и самое большее количество побегов культура дает в первый год. На второй - вегетативный прирост слабый, урожайность плодов максимальна, но более низкого качества.

Чтобы клубника хорошо росла и плодоносила, нужно высадить его на подходящее, безветреное солнечное место. Для ранних сортов лучше подходят южные положения - без поздних весенних заморозков, позволяющие плодам созреть на десять дней раньше, нежели на северных позициях.

Северное и восточное положение подходит для среднерослых и поздних сортов, так как они цветут позже, и опасность поздних заморозков отсутствует. Клубника при этом не любит глинистую почву.

Также необходимо обратить внимание, какие культуры росли до этого. В частности, культура не любит томаты, перец, картофель, баклажаны, свеклу. Лучшие предшественники для клубники - злаки, бобовые, дыни и арбузы.