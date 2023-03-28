По меньшей мере 16 погибших в результате оползня на юге Эквадора

Согласно бюллетеню, оползень, произошедший в воскресенье вечером в Алауси, провинция Чимборасо, примерно в 300 км к югу от Кито, также оставил семь человек пропавшими без вести, 16 ранеными, около 500 человек пострадали, а десятки домов оказались погребенными под грязью.



Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Твиттере, что пожарные команды работали с раннего утра "для оказания помощи пострадавшим гражданам".



На снимках в местных СМИ видно, как десятки спасателей и людей в штатском пытаются разобрать завалы с помощью факелов посреди ночи.



С января в результате проливных дождей в Эквадоре уже погибли 22 человека и 346 остались без крова; более 6 900 домов пострадали и 72 были разрушены, по данным SNGR.



Наиболее пострадавшими являются прибрежные провинции Манаби, Гуаяс, Санта Елена, Эль Оро, Санто Доминго де лос Тсачилас и Лос Риос, а также андские провинции Котопакси, Боливар и Чимборасо.



По данным SNGR, в этом году было зарегистрировано 987 опасных осадков, таких как наводнения и оползни.