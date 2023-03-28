Самойлова отреагировала на переписку Джигана с любовницей, которая оказалась в Сети

Оксана Самойлова не стала рвать на себе волосы и устраивать истерики, узнав, что ее благоверный Джиган не только крутит шашни с другой женщины, но и опозорил жену на весь свет.

Оказывается, переписка "голубков" была слита в Сеть.

Оксана оценила новость как интересную, но заметила, что у нее есть дела более увлекательные и важные. Модели удалось оформить визы и она предвкушает путешествие в другую страну.

О неверности мужа Самойлова узнала по радио во время поездки на авто, о чем поспешила поделиться с подписчиками.