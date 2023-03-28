Зарегистрировано 5 082 прямых жертв режима чрезвычайного положения в Сальвадоре

27 марта Сальвадор отмечает год с момента приостановки действия конституционных гарантий, таких как защита задержанных и неприкосновенность телекоммуникаций, в связи с более чем 66 417 задержаниями.



Семь организаций получили в общей сложности 4 723 случая жалоб на нарушения прав человека, затрагивающих 5 082 человека.



"Пострадавшее население в основном состоит из взрослых и молодежи, составляя 93% от общего числа жертв", в то время как "2% от общего числа приходится на уязвимую группу детей и подростков", - заявила на пресс-конференции Габриэла Сантос, директор Института прав человека УЦА (Idhuca).



Она отметила, что 83,55% жертв - мужчины и 14,62% - женщины, и добавила, что они рассмотрели 44 случая, связанных с представителями ЛГБТИ-сообщества.



Алехандра Бургос из организации Red de Defensoras подчеркнула, что "нарушением, характерным для чрезвычайного положения, является произвольное задержание".



Она указала, что это 95% "жалоб, задокументированных организациями", на 4723 жертв произвольных задержаний, согласно этим жалобам.