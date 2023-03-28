Актер Джонатан Мейджорс арестован за предполагаемое сексуальное нападение

16:42 2023-03-28

Американский актер Джонатан Мэйджорс был арестован в Нью-Йорке в минувшие выходные за предполагаемое нападение на женщину, сообщают местные СМИ.

33-летний Майорс, который недавно снялся в фильмах "Крид III" и "Человек-муравей и Оса: Квантумания", был арестован после того, как полиция получила сообщение из квартиры в районе Челси на Манхэттене.

Согласно заявлению полиции, о котором сообщили несколько СМИ, жертва, 30-летняя женщина, заявила, что подверглась нападению и получила "незначительные травмы головы и шеи".

Ему были предъявлены обвинения в удушении, нападении и домогательстве, согласно заявлению полиции, которая в субботу вечером сообщила, что актер больше не находится под стражей.

Адвокат Мэйджорса, Прия Чаундхри, подчеркнула, что ее клиент невиновен, в заявлении, переданном CNN.

"Мы быстро собираем доказательства, чтобы представить их окружному прокурору, ожидая, что все обвинения будут сняты в ближайшее время", - написала Чаундхри в своем заявлении.