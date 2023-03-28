Актер Джонатан Мейджорс арестован за предполагаемое сексуальное нападение

33-летний Майорс, который недавно снялся в фильмах "Крид III" и "Человек-муравей и Оса: Квантумания", был арестован после того, как полиция получила сообщение из квартиры в районе Челси на Манхэттене.



Согласно заявлению полиции, о котором сообщили несколько СМИ, жертва, 30-летняя женщина, заявила, что подверглась нападению и получила "незначительные травмы головы и шеи".



Ему были предъявлены обвинения в удушении, нападении и домогательстве, согласно заявлению полиции, которая в субботу вечером сообщила, что актер больше не находится под стражей.



Адвокат Мэйджорса, Прия Чаундхри, подчеркнула, что ее клиент невиновен, в заявлении, переданном CNN.



"Мы быстро собираем доказательства, чтобы представить их окружному прокурору, ожидая, что все обвинения будут сняты в ближайшее время", - написала Чаундхри в своем заявлении.