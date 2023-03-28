Папа Франциск призывает к этичному использованию искусственного интеллекта

"Я убежден, что развитие искусственного интеллекта и машинного обучения способно внести позитивный вклад в будущее человечества", - сказал Папа в своем обращении.



Но, по его словам, "в то же время этот потенциал будет реализован только при условии постоянного и последовательного обязательства со стороны тех, кто разрабатывает эти технологии, действовать этично и ответственно".



Он выразил обеспокоенность тем, что "цифровые технологии усилили неравенство в нашем мире", и поднял вопрос: "Могут ли наши национальные и международные институты заставить технологические компании нести ответственность за социальное и культурное воздействие их продукции?